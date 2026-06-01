01 июня, 21:30
"Московский патруль": подозреваемого в поджоге иномарки из мести задержали в столице
В Москве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля Lexus. По версии следствия, злоумышленник выследил водителя, который ранее окатил его водой из лужи, узнал место парковки и сжег машину.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Ему грозит несколько лет лишения свободы, а также возмещение ущерба.
