27 мая, 21:30Общество
"Московский патруль": ночной салют напугал жителей Балашихи
Жители Балашихи ночью проснулись от залпов салюта. По словам очевидцев, шум был настолько сильным, что люди выглядывали из окон и выбегали на улицу.
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина вышел из черной машины, подошел к спортивной площадке и запустил фейерверк. После этого он уехал, не дожидаясь окончания салюта.
Местные жители обратились в полицию. Мужчине может грозить административный штраф.
