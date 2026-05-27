"Московский патруль": ночной салют напугал жителей Балашихи

Жители Балашихи ночью проснулись от залпов салюта. По словам очевидцев, шум был настолько сильным, что люди выглядывали из окон и выбегали на улицу.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина вышел из черной машины, подошел к спортивной площадке и запустил фейерверк. После этого он уехал, не дожидаясь окончания салюта.

Местные жители обратились в полицию. Мужчине может грозить административный штраф.

