23 апреля, 21:30Безопасность
"Московский патруль": уровень преступности снизился в столице на 22,5%
Уровень преступности снизился в Москве, сообщили в столичной прокуратуре. За первый квартал 2026 года в городе зафиксировано почти 27 тысяч преступлений, что на 22,5% меньше, чем за аналогичный период 2025-го.
В частности, число угонов снизилось более чем вдвое, а грабежей стало меньше на 36%. Самый низкий уровень преступности зафиксирован в Зеленограде, ТиНАО и на северо-западе столицы.
