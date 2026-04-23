"Московский патруль": уровень преступности снизился в столице на 22,5%

Уровень преступности снизился в Москве, сообщили в столичной прокуратуре. За первый квартал 2026 года в городе зафиксировано почти 27 тысяч преступлений, что на 22,5% меньше, чем за аналогичный период 2025-го.

В частности, число угонов снизилось более чем вдвое, а грабежей стало меньше на 36%. Самый низкий уровень преступности зафиксирован в Зеленограде, ТиНАО и на северо-западе столицы.

