"Московский патруль": столичный главк Росгвардии отработал уничтожение БПЛА на учениях

Главное управление Росгвардии по Москве продемонстрировало современные системы защиты воздушного пространства столичного региона. В ходе учений были показаны мобильные огневые группы с различным вооружением, включая спаренные горизонтальные пулеметы с тепловизионными прицелами и четырехствольные авиационные пулеметы с высокой скорострельностью.

Особое внимание уделено новейшим разработкам в области обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов. Бойцы во время учений продемонстрировали, как уничтожают дроны в небе. Подробнее – в программе "Московский патруль".

