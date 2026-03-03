"Московский патруль": трое подозреваемых в краже сумки с деньгами задержаны в Домодедове

В подмосковном Домодедове полицейские задержали троих подозреваемых в краже сумки с дорогостоящими вещами и деньгами.

Обнаружить преступников удалось благодаря записям с видеокамер. На кадрах видно, что соучастники находились рядом с автомобилем, после чего один из них разбил стекло и похитил сумку, внутри которой находились ноутбук, мобильный телефон, часы и более 10 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Теперь злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

