Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": трое подозреваемых в краже сумки с деньгами задержаны в Домодедове

"Московский патруль": трое подозреваемых в краже сумки с деньгами задержаны в Домодедове

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в море у Сочи

Затор на 4 км образовался на МКАД в районе улицы Николая Старостина

Машины загорелись после аварии на МКАД

Сразу две аварии с разницей в 3 километра произошло на МКАД

Жители ЖК "Павловский квартал" в Истре остались без газа, воды и света

Тело бизнесмена Умара Джабраилова отправят в Чечню 3 марта

"Московский патруль": бывший российский сенатор Умар Джабраилов покончил с собой

"Московский патруль": мужчина украл 36 млн руб из авто бизнесмена на юго-востоке Москвы

Тело бизнесмена Джабраилова отправят в Чечню для похорон в родном селе

В подмосковном Домодедове полицейские задержали троих подозреваемых в краже сумки с дорогостоящими вещами и деньгами.

Обнаружить преступников удалось благодаря записям с видеокамер. На кадрах видно, что соучастники находились рядом с автомобилем, после чего один из них разбил стекло и похитил сумку, внутри которой находились ноутбук, мобильный телефон, часы и более 10 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Теперь злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоВлада Егорова

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика