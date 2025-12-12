"Московский патруль": суд отправил под стражу еще одного сотрудника рехаба под Москвой

Суд отправил под стражу еще одного сотрудника пыточного рехаба в подмосковной деревне Малое Видное. По данным следствия, раньше он сам был пациентом учреждения, а потом стал "фиктивным" директором.

Владельца рехаба Максима Антонова и еще троих работников рехаба суд ранее уже отправил под стражу. Вместо лечения от зависимостей пациентов морили голодом, избивали палками и всячески унижали.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

