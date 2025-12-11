"Московский патруль": фитнес-клуб расторг договоры с клиентами и не вернул средства

Один из популярных столичных фитнес-клубов, работающий по франшизе, расторг договоры с клиентами в преддверии Нового года, при этом не вернув деньги за абонементы. Более 100 пострадавших обратились в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Некоторые клиенты утверждают, что, когда они писали заявления на возврат денег сотрудники фитнес-клуба забирали у них оригиналы договоров, абонементы и чеки.

Подробнее – в программе "Московский патруль".