"Московский патруль": на маркетплейсах вырос спрос на липолитики для похудения

На маркетплейсах вырос спрос на липолитики для похудения. Девушки массово скупают инъекционные препараты, которые расщепляют жир, чтобы сжигать килограммы в домашних условиях.

Отмечается, что подобные препараты могут вызывать сильнейшие аллергические реакции, некроз тканей и инфекции. В том числе возможен летальный исход.

Чем еще опасны домашние инъекции? Об этом – в программе "Московский патруль".

