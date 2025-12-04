"Московский патруль": задержан блогер и владелец элитного рехаба Антонов

Задержан блогер и владелец элитного реабилитационного центра Максим Антонов. По данным следствия, в центре, где должны были помогать справиться с зависимостями, людей избивали и морили голодом.

Пациенты рехаба жили в темных комнатах и спали на двухярусных кроватях. По распорядку дня они должны были проводить время в молитвах, обливаться холодной водой, читать и постоянно благодарить своих "избавителей".

