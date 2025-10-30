"Московский патруль": мошенники обманули ветерана ВОВ

Мошенники обманули ветерана Великой Отечественной войны от лица сотрудников силовых структур. Курьер злоумышленников забрал у пенсионерки 185 тысяч рублей, однако его задержали.

Женщине позвонил якобы сотрудник силовых структур и сообщил, что денежными средствами пенсионерки намереваются завладеть мошенники. Аферисты посоветовали ей передать деньги сотруднику инкассации, чтобы тот перевел их на некий безопасный счет.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

