30 октября, 21:35Происшествия
"Московский патруль": мошенники обманули ветерана ВОВ
Мошенники обманули ветерана Великой Отечественной войны от лица сотрудников силовых структур. Курьер злоумышленников забрал у пенсионерки 185 тысяч рублей, однако его задержали.
Женщине позвонил якобы сотрудник силовых структур и сообщил, что денежными средствами пенсионерки намереваются завладеть мошенники. Аферисты посоветовали ей передать деньги сотруднику инкассации, чтобы тот перевел их на некий безопасный счет.
Подробнее – в программе "Московский патруль".