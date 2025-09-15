"Московский патруль": у генерала МВД Панова изъяли многомиллионное имущество

Военные следователи изъяли многомиллионное имущество у бывшего замначальника тыла внутренних войск МВД России, генерал-лейтенанта Владимира Панова.

Кадры визита силовиков в его элитный особняк опубликовал Следственный комитет. В жилище Панова изъято более 21 миллиона рублей, а также установлено свыше 40 объектов недвижимости, оформленных на него и членов его семьи.

Подробнее – в программе "Московский патруль".