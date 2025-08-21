Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 августа, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": мужа Блиновской избили в столице

"Московский патруль": мужа Блиновской избили в столице

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 августа

На помощь застрявшей в Киргизии альпинистке выдвинулась еще одна группа спасателей

Пожар произошел на территории хлебозавода в районе Останкино

Москвичка не стала подавать заявление на мужа, который избил ее в ЖК "Зиларт"

Отправившиеся за москвичкой Наговициной спасатели достигли высоты более 5 тыс метров

Суд может лишить родительских прав россиянку, оставившую младенца в аэропорту Турции

Новости регионов: пожар потушили в Эльтавском лесу в Дагестане

Сотрудники МЧС Киргизии спасли двух россиян, застрявших в горах

Муж Елены Блиновской отказался писать заявление на избившего его таксиста

Супруг блогера Елены Блиновской Алексей попал в ДТП с автомобилем такси, однако вместо того, чтобы уладить ситуацию, он спровоцировал драку.

Блиновский на своем мотоцикле ехал по улице Шаболовке и, пытаясь объехать поток машин справа, сбил зеркало ехавшего попутно такси. По словам водителя Сергея Субботина, супруг блогера проявил агрессию первым. В результате Блиновский получил ссадины и разбитый нос.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествияшоу-бизнесгородвидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика