"Московский патруль": мужа Блиновской избили в столице

Супруг блогера Елены Блиновской Алексей попал в ДТП с автомобилем такси, однако вместо того, чтобы уладить ситуацию, он спровоцировал драку.

Блиновский на своем мотоцикле ехал по улице Шаболовке и, пытаясь объехать поток машин справа, сбил зеркало ехавшего попутно такси. По словам водителя Сергея Субботина, супруг блогера проявил агрессию первым. В результате Блиновский получил ссадины и разбитый нос.

