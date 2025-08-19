Форма поиска по сайту

19 августа, 21:45

Шоу-бизнес

"Московский патруль": блогеру Никите Ефремову грозит 6 лет лишения свободы

Блогеру и бизнесмену Никите Ефремову грозит не меньше 6 лет лишения свободы по делу о финансировании экстремистской деятельности.

Мужчину задержали в аэропорту Шереметьево. По версии следствия, основатель одноименного бренда по продаже обуви финансировал запрещенную в России организацию. На протяжении полугода Ефремов каждый месяц перечислял туда по 1 тысяче рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
шоу-бизнесвидеоВлада Егорова

