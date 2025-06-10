"Московский патруль": москвич может лишиться квартиры из-за родственников супруги

Кандидат технических наук Евгений Иванов может лишиться квартиры в Москве из-за родственников супруги Ларисы Косилиной, которые под разными предлогами пытаются его выселить.

По словам Иванова, после заключения брака Косилина поселила его в своей муниципальной квартире. Однако трудности возникли якобы после того, как родственники жены узнали о новом избраннике. Под предлогом ремонта личные вещи Иванова были вынесены из квартиры, а драгоценности якобы пропали.

Профессор неоднократно обращался в полицию, но получал отказы в возбуждении уголовных дел. Правоохранители предлагали ему решать вопросы в рамках Гражданского процессуального кодекса.

Подробнее – в программе "Московский патруль".