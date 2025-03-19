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19 марта, 21:35

Безопасность

"Московский патруль": число квартирных краж в столице сократилось почти на 25%

"Московский патруль": число квартирных краж в столице сократилось почти на 25%

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Число квартирных краж в Москве по итогам прошлого года сократилось почти на 25%, а разбоев – примерно на 30%. Об этом во время выступления в Мосгордуме рассказал начальник Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов.

По словам начальника столичного полицейского главка, весь прошлый год работа полицейских была, прежде всего, направлена на повышение безопасности жителей и гостей столицы, а также качества расследуемых преступлений. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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