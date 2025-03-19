"Московский патруль": число квартирных краж в столице сократилось почти на 25%

Число квартирных краж в Москве по итогам прошлого года сократилось почти на 25%, а разбоев – примерно на 30%. Об этом во время выступления в Мосгордуме рассказал начальник Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов.

По словам начальника столичного полицейского главка, весь прошлый год работа полицейских была, прежде всего, направлена на повышение безопасности жителей и гостей столицы, а также качества расследуемых преступлений. Подробнее – в программе "Московский патруль".