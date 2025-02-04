Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 21:45

Общество

"Московский патруль": прокуроры выявили более 100 тыс случаев нарушения законодательства

"Московский патруль": прокуроры выявили более 100 тыс случаев нарушения законодательства

"Интервью": Игорь Хатьков – о достижениях онкологической сети Москвы

Москвичи поделились кадрами "водопадов" в ЖК "Метрополия"

Синоптики предупредили о высоком атмосферном давлении в Москве 8 февраля

Новости регионов: грабитель зажигалкой напугал охранника магазина в Твери

"Деньги 24": что из себя представляет налоговый вычет

Синоптики предупредили о резком повышении атмосферного давления в Москве

Жители столицы поделились кадрами алого заката

Новости часа: через платформу "Москино" за год согласовали съемки 632 проекта

"Мой район. Новости": врачи напомнили о мерах профилактики рака

Столичные прокуроры выявили более 100 тысяч случаев нарушения законодательства по результатам прошлого года. Итоги работы надзорного ведомства подвели на расширенной коллегии под председательством прокурора Москвы Максима Жука.

Для устранения нарушений сотрудники прокуратуры внесли больше 24 тысяч представлений, а в суды направили свыше 8 тысяч исков. По инициативе прокуроров возбуждено почти 700 уголовных дел.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
обществовидеоВлада Егорова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика