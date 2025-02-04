"Московский патруль": прокуроры выявили более 100 тыс случаев нарушения законодательства

Столичные прокуроры выявили более 100 тысяч случаев нарушения законодательства по результатам прошлого года. Итоги работы надзорного ведомства подвели на расширенной коллегии под председательством прокурора Москвы Максима Жука.

Для устранения нарушений сотрудники прокуратуры внесли больше 24 тысяч представлений, а в суды направили свыше 8 тысяч исков. По инициативе прокуроров возбуждено почти 700 уголовных дел.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.