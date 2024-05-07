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07 мая, 21:35

Транспорт

"Безопасный город": более 1 тыс авто без номеров эвакуировали в Москве с начала года

"Безопасный город": более 1 тыс авто без номеров эвакуировали в Москве с начала года

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С начала года в Москве эвакуировали уже больше тысячи машин без регистрационных знаков или с подложными номерами. В 10% случаев забирали автомобили марки BMW.

По данным столичного Дептранса, также в антирейтинг попали Mercedes, Toyota и Zeekr. Согласно решению анти-террористической комиссии, автомобили без номеров перемещают на спецстоянку, чтобы их проверили сотрудники полиции. Нередко такие машины используют преступники, также они могут находиться в угоне.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
транспортвидеоАлександр Астахов
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