"Безопасный город": как выбрать огнетушитель

Пиво, нефть и огнетушитель – это звенья одной цепи, если изучать историю появления на свет огнетушителя.

Привычное сегодня устройство с момента изобретения сильно изменилось, кроме того, появилось большое количество его видов. Есть даже маленький карманный огнетушитель, который вполне подойдет для дамской сумочки. А вот какой лучше всего держать в автомобиле или какой спасет антикварную мебель – расскажет телеканал Москва 24.