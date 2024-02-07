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07 февраля, 21:35

Безопасность

"Безопасный город": как выбрать огнетушитель

"Безопасный город": как выбрать огнетушитель

"Безопасный город": в Госавтоинспекции призвали пешеходов носить светоотражающие элементы

"Безопасный город": более 300 камер ЦОДД следят за безопасностью водного транспорта зимой

"Мой район. Новости": Мосгаз рассказал, как отличить сотрудников ведомства от мошенников

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Спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах столицы из-за оттепели

В столице усилили контроль безопасности на водоемах

Столичные спасатели рассказали о мониторинге ситуации на водоемах во время оттепели

Контроль безопасности на водоемах в Москве усилили из-за оттепели

"Безопасный город": московские спасатели усилили контроль безопасности на водоемах

Пиво, нефть и огнетушитель – это звенья одной цепи, если изучать историю появления на свет огнетушителя.

Привычное сегодня устройство с момента изобретения сильно изменилось, кроме того, появилось большое количество его видов. Есть даже маленький карманный огнетушитель, который вполне подойдет для дамской сумочки. А вот какой лучше всего держать в автомобиле или какой спасет антикварную мебель – расскажет телеканал Москва 24.

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