27 ноября, 21:45Происшествия
"Безопасный город": полиция задержала подозреваемых в сбыте немаркированного табака
Столичные полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемых в изготовлении, хранении и сбыте немаркированных табачных изделий. В ходе обысков из незаконного оборота полицейскими изъято более трех миллионов пачек табачной продукции.
Восемь фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении двоих соучастников избрана мера пресечения в виде определенных действий.
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Программа: Безопасный город