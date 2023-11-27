Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": полиция задержала подозреваемых в сбыте немаркированного табака

"Безопасный город": полиция задержала подозреваемых в сбыте немаркированного табака

Новости часа: в мэрии Москвы рассказали о планах по строительству дорог на 2024–2026 годы

Новости часа: Собянин открыл новую дорогу на юго-востоке Москвы

Среди пострадавших от шторма на Черноморском побережье туристов нет – РСТ

Четвертого погибшего в результате шторма обнаружили в Новороссийске

Пять автомобилей столкнулись на 11-м км МКАД

Четыре человека погибли от стихии на Кубани и в Крыму

Путин заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах РФ

Человек погиб в ДТП с тремя автомобилями на МКАД

Синоптики сообщили, что погода на юге России улучшится 30 ноября

Столичные полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемых в изготовлении, хранении и сбыте немаркированных табачных изделий. В ходе обысков из незаконного оборота полицейскими изъято более трех миллионов пачек табачной продукции.

Восемь фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении двоих соучастников избрана мера пресечения в виде определенных действий.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

Читайте также
Программа: Безопасный город
происшествиявидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика