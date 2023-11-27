"Безопасный город": полиция задержала подозреваемых в сбыте немаркированного табака

Столичные полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемых в изготовлении, хранении и сбыте немаркированных табачных изделий. В ходе обысков из незаконного оборота полицейскими изъято более трех миллионов пачек табачной продукции.

Восемь фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении двоих соучастников избрана мера пресечения в виде определенных действий.

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