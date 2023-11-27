Минтранс РФ координирует восстановление транспортной системы после шторма

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Министерство транспорта России принимает меры для восстановления работы транспортных систем после шторма в южных регионах РФ, координируя по приказу Владимира Путина устранение последствий стихии. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства. ️

Как сказано в сообщении, ведомство потребовало от предприятий транспортной отрасли принять меры по восстановлению штатной работы транспорта, информированию пассажиров и грузоотправителей.

"На особом контроле вопросы соблюдения прав пассажиров и обеспечения их комфортных условий случае задержек", – добавили в министерстве.

Также в кабмине уточнили, что суда в Черноморском бассейне были выведены из небезопасных зон "на рейды и в море" из-за шторма.

При этом работу Керченской паромной переправы приостановили из-за стихии для обеспечения безопасности судоходства, подчеркнули в министерстве. Однако остальные федеральные трассы в Краснодарском крае и Крыму функционируют в обычном режиме.

Железнодорожное сообщение с Крымом и аэропорт Сочи также работает в штатном режиме.

"Задержанный ранее в Туапсе из-за размыва путей поезд № 315/316 Симферополь – Адлер в 13:45 понедельника отправился к месту назначения", – уточнили в министерстве, добавив, что в графике вылетов и прилетов в аэропорту Сочи могут вноситься небольшие изменения.

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Синоптик Роман Вильфанд предупредил, что до конца 27 ноября в районе Сочи на берегу сохранится сильное волнение моря с высотой волн до 4,5 метра. По его прогнозам, существует опасность формирования смерчей.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября выходным днем. Позже аналогичное решение принял губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Затем власти города заявили о решении ввести в городе режим ЧС.

Из-за непогоды около 1,2 миллиона жителей остались без электроэнергии.



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