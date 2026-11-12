"Мослекторий": Александр Рикель – о различиях поколений

Почему возникают конфликты между родителями и детьми? Чем поколения отличаются друг от друга, какие ценности их объединяют и разделяют? Кто такие зумеры на самом деле? Какие мифы о них не имеют ничего общего с реальностью? Как найти общий язык с теми, кто вырос в совершенно другой эпохе?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет доцент психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат психологических наук Александр Рикель.