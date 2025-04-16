"Мослекторий": Евгений Максимов – об искусственном фотосинтезе

Можно ли управлять мозгом с помощью света? Что такое оптогенетика и как она работает? Как свет может влиять на воспоминания и настроение? Можно ли отключить боль нажатием одной кнопки?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией физико-химии биомембран биологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Евгений Максимов.