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22 ноября, 01:00

Наука

"Мослекторий": Андрей Девяткин – об инфекциях

"Мослекторий": Андрей Девяткин – об инфекциях

Ракета "Союз" доставила корабль "Прогресс МС-29" на низкую околоземную орбиту

Ракета "Союз" с кораблем "Прогресс" и новогодними подарками отправилась к МКС

"Мослекторий": Николай Полонский – о династии Бурбонов

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Что такое дизайн молекул РНК и для чего он нужен? Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет кандидат биологических наук, заведующий лабораторией дизайна и эволюции молекул РНК, ФИЦ оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий Андрей Девяткин.

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