"Мослекторий": Андрей Девяткин – об инфекциях

Как ученые разрабатывают лекарства против инфекционных заболеваний? Как глобальное потепление влияет на распространение инфекций и грозит ли человечеству новая пандемия?

Что такое дизайн молекул РНК и для чего он нужен? Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет кандидат биологических наук, заведующий лабораторией дизайна и эволюции молекул РНК, ФИЦ оригинальных и перспективных биомедицинских и фармацевтических технологий Андрей Девяткин.