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19 марта, 15:45

Общество

"Техно": популярность смарт-кладовок растет в Москве

"Техно": популярность смарт-кладовок растет в Москве

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В столице наблюдается высокий спрос на персональные смарт-кладовки, которые предлагают удобное и безопасное хранение вещей. С помощью таких сервисов москвичи могут арендовать боксы, которые управляются через приложение на смартфоне.

Смарт-кладовки обеспечивают удобный доступ через пин-код или Bluetooth, а также позволяют делиться доступом с друзьями или родственниками. В них поддерживается оптимальная температура и влажность для хранения вещей.

Об этом – в программе "Техно".

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