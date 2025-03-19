19 марта, 15:45Общество
"Техно": популярность смарт-кладовок растет в Москве
В столице наблюдается высокий спрос на персональные смарт-кладовки, которые предлагают удобное и безопасное хранение вещей. С помощью таких сервисов москвичи могут арендовать боксы, которые управляются через приложение на смартфоне.
Смарт-кладовки обеспечивают удобный доступ через пин-код или Bluetooth, а также позволяют делиться доступом с друзьями или родственниками. В них поддерживается оптимальная температура и влажность для хранения вещей.
Об этом – в программе "Техно".