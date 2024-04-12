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12 апреля, 12:45

Технологии

"Техно": сервисы и платформы, которые знакомят с культурой и помогают спланировать досуг

"Техно": сервисы и платформы, которые знакомят с культурой и помогают спланировать досуг

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В столице развивают приложение "Музейная Москва онлайн". Это виртуальный каталог экспонатов музеев.

Каждое изображение сопровождается подробным описанием. На портале представлены экспонаты из разных учреждений, в том числе и из Музея космонавтики.

Подробности о сервисах и платформах, которые помогают спланировать досуг, – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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