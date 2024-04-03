"Техно": как устроены современные московские школы

Москва активно развивает систему школьного образования и внедряет передовые сервисы. Так, с момента обновления информационного портала "Московской электронной школы" пользователи обратились к нему уже более 4,6 миллиона раз.

Кроме того, в учебных заведениях устанавливают интерактивные панели с сенсорным экраном вместо меловой доски, оснащают кабинеты виртуальными лабораториями для опытов и экспериментов. Также в учебных программах появляются занятия по робототехнике.

Подробнее – в программе "Техно".