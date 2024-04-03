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03 апреля, 12:45

Технологии

"Техно": как устроены современные московские школы

"Техно": как устроены современные московские школы

Новости часа: Собянин рассказал о стратегии развития московского образования

Собянин рассказал о стратегии развития московского образования

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Москва активно развивает систему школьного образования и внедряет передовые сервисы. Так, с момента обновления информационного портала "Московской электронной школы" пользователи обратились к нему уже более 4,6 миллиона раз.

Кроме того, в учебных заведениях устанавливают интерактивные панели с сенсорным экраном вместо меловой доски, оснащают кабинеты виртуальными лабораториями для опытов и экспериментов. Также в учебных программах появляются занятия по робототехнике.

Подробнее – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
образованиетехнологиивидеоИван ЕвдокимовМаксим Ефимцев
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