Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 13:00

Технологии

"Техно": "Яндекс Браузер" может создавать субтитры к видео на русском языке

"Техно": "Яндекс Браузер" может создавать субтитры к видео на русском языке

В сервисе "Москвенок" теперь автоматически доступна услуга оповещения о проходе в школу

Новые функции появились в сервисах "Московской электронной школы"

Жителям столицы рассказали о работе МФЦ

Новости часа: 12 тысяч человек поучаствовали в фестивале к закрытию мотосезона в Москве

Собянин: столичные кабели для измерительных приборов превзошли импортные аналоги

Москвичам рассказали, за сколько можно купить новые iPhone 15

"Техно": "Кинопоиск" выпустил тизер мультсериала "Киберслав"

Новости регионов: антишпионские смартфоны начали собирать в Саранске

Плата за проезд в метро и за товары в магазинах в Москве станет доступна в декабре

"Яндекс Браузер" теперь способен создавать субтитры к видео на русском языке. Теперь он также может переводить на русский язык прямые трансляции с Youtube.

Выпущена нейросеть для бесплатного создания саундтреков. Их должно быть не больше 20 длинной в 45 секунд.

В Лас-Вегасе построен кинотеатр с круговым экраном, который вмещает 18 тысяч человек. Площадка оборудована тактильными креслами, а вокруг зрителей установлено 160 тысяч динамиков. Чем еще может удивить такой кинотеатр?

Подробнее – в программе "Техно".

Читайте также
Программа: ТЕХНО
технологиивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика