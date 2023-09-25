"Техно": "Яндекс Браузер" может создавать субтитры к видео на русском языке

"Яндекс Браузер" теперь способен создавать субтитры к видео на русском языке. Теперь он также может переводить на русский язык прямые трансляции с Youtube.

Выпущена нейросеть для бесплатного создания саундтреков. Их должно быть не больше 20 длинной в 45 секунд.

В Лас-Вегасе построен кинотеатр с круговым экраном, который вмещает 18 тысяч человек. Площадка оборудована тактильными креслами, а вокруг зрителей установлено 160 тысяч динамиков. Чем еще может удивить такой кинотеатр?

Подробнее – в программе "Техно".