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Технологии

"Техно": создан мозговой имплант с ИИ, который позволяет паралитику чувствовать конечности

"Техно": создан мозговой имплант с ИИ, который позволяет паралитику чувствовать конечности

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Создан мозговой имплант с искусственным интеллектом, который позволяет человеку снова чувствовать конечности. Ученые рассказали о результатах тестирования импланта.

Электромобиль Tesla удалось взломать с помощью скачка напряжения. Это позволило исследователям получить бесплатный доступ платным функциям.

Сервисы VPN перестали работать на территории России. Происходит блокировка попытки входа из России за границу, а не наоборот. Дадим рекомендации, как быть, если был оплачен большой период.

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