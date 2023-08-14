"Техно": создан мозговой имплант с ИИ, который позволяет паралитику чувствовать конечности

Создан мозговой имплант с искусственным интеллектом, который позволяет человеку снова чувствовать конечности. Ученые рассказали о результатах тестирования импланта.

Электромобиль Tesla удалось взломать с помощью скачка напряжения. Это позволило исследователям получить бесплатный доступ платным функциям.

Сервисы VPN перестали работать на территории России. Происходит блокировка попытки входа из России за границу, а не наоборот. Дадим рекомендации, как быть, если был оплачен большой период.

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