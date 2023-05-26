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Культура

"Техно": 11 произведений искусства вошли в digital-маршрут Новой Третьяковки

"Техно": 11 произведений искусства вошли в digital-маршрут Новой Третьяковки

"Техно": в Новой Третьяковке появился диджитал-маршрут по галерее от "ВКонтакте"

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В Новой Третьяковке появился digital-маршрут по галерее от команды сайта ВК. Пользователям будет предложен ознакомительный онлайн-маршрут, который можно пройти, находясь в любой точке мира. Отправиться в digital-путешествие можно в сообществе Третьяковской галереи "ВКонтакте": достаточно перейти в сообщения и написать слово "Привет" для активации виртуального проводника.

Кроме этого, состоялся релиз игры "Легенда о Зельде: Слезы королевства". Игра будет происходить в выдуманном мире, где пользователь сражается с монстрами и спасает героев. Подробности – в программе "Техно".

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Программа: ТЕХНО
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