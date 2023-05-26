"Техно": 11 произведений искусства вошли в digital-маршрут Новой Третьяковки

В Новой Третьяковке появился digital-маршрут по галерее от команды сайта ВК. Пользователям будет предложен ознакомительный онлайн-маршрут, который можно пройти, находясь в любой точке мира. Отправиться в digital-путешествие можно в сообществе Третьяковской галереи "ВКонтакте": достаточно перейти в сообщения и написать слово "Привет" для активации виртуального проводника.

Кроме этого, состоялся релиз игры "Легенда о Зельде: Слезы королевства". Игра будет происходить в выдуманном мире, где пользователь сражается с монстрами и спасает героев. Подробности – в программе "Техно".