Собянин: "Ночь в музее" в этом году в Москве посетили 677 тыс человек

"Ночь в музее" в этом году посетили 677 тысяч человек. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

В этом году в акции приняли участие более 200 городских, частных и федеральных площадок. Некоторые из них участвовали впервые, например, Центр "Зотов", Музей морского флота, Музей истории медицины университета имени Евдокимова.

Для москвичей проходили экскурсии, концерты, лекции, встречи с актерами и другие мероприятия. Многие присоединились к акции онлайн. Трансляции из музеев набрали 459 тысяч просмотров. Для зрителей специально подготовили эксклюзивные видеоэкскурсии от известных людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.