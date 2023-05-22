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Собянин: "Ночь в музее" в этом году в Москве посетили 677 тыс человек

Собянин: "Ночь в музее" в этом году в Москве посетили 677 тыс человек

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"Ночь в музее" в этом году посетили 677 тысяч человек. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

В этом году в акции приняли участие более 200 городских, частных и федеральных площадок. Некоторые из них участвовали впервые, например, Центр "Зотов", Музей морского флота, Музей истории медицины университета имени Евдокимова.

Для москвичей проходили экскурсии, концерты, лекции, встречи с актерами и другие мероприятия. Многие присоединились к акции онлайн. Трансляции из музеев набрали 459 тысяч просмотров. Для зрителей специально подготовили эксклюзивные видеоэкскурсии от известных людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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