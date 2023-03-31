"Техно": российские ученые разработали технологию гибкого экрана

Программа "Техно" подготовила дайджест новостей. Ученые из Питерского политехнического института совместно с коллегами из других вузов разработали технологию производства гибких экранов со сроком службы до 20 лет. Главные отличия от популярных сегодня OLED-дисплеев – это яркость и долговечность. Для создания светодиодов ученые применили нитевидные нанокристаллы, благодаря которым материал растягивается и изгибается.

В некоторых сервисных центрах клиентам Samsung стали предлагать услугу по смене региона. Такое решение помогает снять ограничения с Samsung Pay, и пользователь может продолжать использовать его как раньше.

Об этих и других новостях из мира технологий – в программе "Техно".