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Технологии

"Техно": новости нейросетей

"Техно": новости нейросетей

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В пакет приложений от Google, который включает в себя Gmail, "Календарь", Google Meet, "Диск", "Таблицы", "Презентации" будет добавлен искусственный интеллект. К примеру, в "Документах" и Gmail нейронная сеть поможет начать писать. Для получения готового черновика, который в дальнейшем можно редактировать, достаточно ввести тему.

Copilot от Microsoft – это личный помощник-невидимка, который будет помогать в написании писем и ответов на них, сможет создать небольшую презентацию из пресс-релиза, поможет с аналитикой цифр в таблицах, а в Teams соберет всю информацию и выделит из нее главное.

Подробности – в программе "Техно".

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