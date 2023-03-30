"Техно": новости нейросетей

В пакет приложений от Google, который включает в себя Gmail, "Календарь", Google Meet, "Диск", "Таблицы", "Презентации" будет добавлен искусственный интеллект. К примеру, в "Документах" и Gmail нейронная сеть поможет начать писать. Для получения готового черновика, который в дальнейшем можно редактировать, достаточно ввести тему.

Copilot от Microsoft – это личный помощник-невидимка, который будет помогать в написании писем и ответов на них, сможет создать небольшую презентацию из пресс-релиза, поможет с аналитикой цифр в таблицах, а в Teams соберет всю информацию и выделит из нее главное.

Подробности – в программе "Техно".