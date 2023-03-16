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Технологии

"Техно": робот Optimus и компания Neuralink

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В Сети появилось видео, где робот Optimus самостоятельно собирает себе подобных из запчастей. Подобная публикация вызвала массу сомнений. Есть предположения, что это вовсе не робот, а хорошо замаскированный человек.

Компании Neuralink запретили испытывать нейрочип на людях. Данное решение было принято Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, объяснив это тем, что подобное испытание может подвергнуть опасности и конфиденциальность данных и негативно сказаться на жизни людей.

Подробнее – в программе "Техно".

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