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Новости

23 ноября, 08:00

Общество

"Доктор 24. Темы недели": депрессия

"Доктор 24. Темы недели": депрессия

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Осень и зима самые распространенные периоды, когда у жителей большого города появляется депрессия. В состоянии глубокой депрессии находятся почти 15 миллионов жителей России, что практически 10% от всего населения страны.

Как понять, что у вас депрессия? Почему она все чаще встречается у молодых? Какие проблемы со здоровьем могут привести к депрессии? Какие существуют продукты-антидепрессанты? Подробнее – в программе "Доктор 24. Темы недели".

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