Депутат Нилов сообщил, что рабочий день 28 декабря не будет сокращенным

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Рабочий день в субботу, 28 декабря, не будет сокращенным, поскольку в этот день граждане будут отрабатывать понедельник, 30 декабря, в соответствии с переносом выходных дней. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова.

Депутат призвал российских работодателей отнестись с пониманием к этой ситуации и дать своим сотрудникам возможность больше отдохнуть.

Эксперты ранее отмечали, что брать отпуск в декабре более выгодно, чем в январе.

Так, выбирая месяц для отпуска, работник должен определиться, что ему важнее – просто продлить себе праздники или не только отдохнуть, но и получить при этом побольше денег.

Если значимым является вопрос оплаты, лучше уходить в отпуск в месяцы с большим количеством рабочих дней. Таковым считается декабрь – в нем 21 трудовой день.