"ТрендыБренды": фабрика "Красный Октябрь"

У фабрики "Красный Октябрь" – рецепты с историей, но ингредиенты современные. Едва ли найдется человек, который ни разу не пробовал "Аленку" и "Мишку косолапого" производства этой фабрики.

Как развивается легендарное производство? Почему там так ценят вековые традиции приготовления конфет и что нового добавляют? Об этом – в проекте "ТрендыБренды".