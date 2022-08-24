Мужчины исполнили национальные танцы на проезжей части на юго-востоке Москвы

Свадебный кортеж остановился на светофоре на улице Юных Ленинцев. Несколько человек вышли из машин и на проезжей части стали исполнять национальные танцы.

Очевидцы отметили, что команда сработала слаженно – как только загорелся зеленый, мужчины молниеносно сели в машины и умчались. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.