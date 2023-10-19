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19 октября, 23:55

Происшествия

"Рейд 112": автомобиль такси врезался в трамвай на площади Серпуховской заставы

"Рейд 112": автомобиль такси врезался в трамвай на площади Серпуховской заставы

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Около 00:20 на площади Серпуховской заставы автомобиль такси с двумя пассажирами марки "Шкода" врезался в трамвай. По словам таксиста, при выезде на площадь он должен был завершить маневр и пересечь ее, поэтому виновным себя не считает. От удара трамвай сошел с рельсов. Для того, чтобы восстановить движение, пришлось вызывать специальную технику.

Автомобиль ВАЗ-2104 врезался на автостоянке в проезде Шокальского в припаркованный автомобиль "Шевроле". За рулем отечественного транспорта находилась пожилая женщина, а вот хозяин "Шевроле" находился в этот момент дома. От удара "Шевроле" выбросило на газон. В ДТП предстоит разобраться сотрудникам ДПС.

Около 01:50 автомобиль "Ауди" врезался в "Мицубиси" в Мурманском проезде. Водители не могли определиться с суммой ущерба, поэтому решили дождаться сотрудников ДПС.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

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