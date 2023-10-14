14 октября, 23:00Происшествия
"Рейд 112": авария с участием трех автомобилей произошла в Тепличном переулке
В 00:05 автомобиль Porsche Cayenne двигался по Тепличному переулку в сторону улицы Берзарина. В районе дома № 4 водитель почувствовал удар сзади – в него врезалась машина каршеринга KIA. В результате аварии Porsche отбросило на обочину, где он столкнулся с припаркованным Cadillac.
В 02:10 автомобиль Toyota двигался по Старокачаловской улице в сторону Старобитцевской улицы. В районе дома № 3 внезапно на дорогу в неразрешенном месте выбежал человек. Водитель не успел затормозить. В результате произошло столкновение. От полученных травм пешеход скончался на месте.
Подробнее – в программе "Рейд 112".