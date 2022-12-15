"Рейд 112": двое нетрезвых мужчин устроили драку на улице Вятской

Около 00:48 жители дома 27 по улице Вятской сообщили о драке двух нетрезвых мужчин во дворе дома. Медики зафиксировали у обоих мужчин ссадины на лицах, ушибы грудной клетки и рук. Врачи скорой помощи доставили одного из мужчин в ближайшую больницу. Второй участник потасовки от госпитализации отказался.

Четыре автомобиля столкнулись около 01:45 на улице Трофимова. В ЖТП участвовали Skoda Octavia, Toyota Camry, Chery Tiggo и "ГАЗель". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

