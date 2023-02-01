"Ночная смена": юбилей Леонида Гайдая и безголовый наряд

Ведущие Митя Козачинский и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости. Ведущие прокомментировали, почему Леонид Гайдай до сих пор остается самым кассовым режиссером. Также они решили пофантазировать, сколько бы зарабатывал сейчас знаменитый советский режиссер.

Еще ведущие обсудили, кому пришла в голову идея создать наряд без головы и где он может пригодиться. Подробности – в эфире программы "Ночная смена".