Скончался бывший солист оперной труппы Большого театра Николай Низиенко

Фото: ТАСС/Фотохроника/Калачьян Григорий/Фотохроника

Ушел из жизни бывший солист оперной труппы Большого театра Николай Низиенко. Ему было 75 лет. О смерти оперного певца сообщается в официальном телеграм-канале театра.

Уточняется, что прощание с умершим пройдет в субботу, 28 января, в 9:45 в морге столичной больницы №76. Затем состоятся похороны в тульской деревне Ченцово.

Низиенко посвятил свою жизнь работе в Большом театре. Там он выступал с 1976 года. Он исполнил 48 партий, в том числе в операх:

"Борис Годунов";

"Князь Игорь";

"Садко";

"Трубадур";

"Тоска".

Кроме того, артист исполнял партию Мендозы в "Обручении в монастыре" и Тибо в "Орлеанской деве".

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