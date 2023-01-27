20:48Культура
Скончался бывший солист оперной труппы Большого театра Николай Низиенко
Фото: ТАСС/Фотохроника/Калачьян Григорий/Фотохроника
Ушел из жизни бывший солист оперной труппы Большого театра Николай Низиенко. Ему было 75 лет. О смерти оперного певца сообщается в официальном телеграм-канале театра.
Уточняется, что прощание с умершим пройдет в субботу, 28 января, в 9:45 в морге столичной больницы №76. Затем состоятся похороны в тульской деревне Ченцово.
Низиенко посвятил свою жизнь работе в Большом театре. Там он выступал с 1976 года. Он исполнил 48 партий, в том числе в операх:
- "Борис Годунов";
- "Князь Игорь";
- "Садко";
- "Трубадур";
- "Тоска".
Кроме того, артист исполнял партию Мендозы в "Обручении в монастыре" и Тибо в "Орлеанской деве".
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