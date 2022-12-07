"Ночная смена": новый трейлер фильма "Три мушкетера" и реклама с Ивлеевой

Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира спорта, кино, музыки, шоу-бизнеса и моды, а также мировые новости. Они расскажут о рекламе массажного салона в которой снялась Анастасия Ивлеева.

Также ведущие покажут новый трейлер "Трех мушкетеров", которых пересняли в Голливуде. Еще они обсудят, зачем актриса Кортни Кокс портила фотографии своих фанатов. Подробности – в эфире программы "Ночная смена".