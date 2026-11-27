До 25% расходов столичных застройщиков в 2026 году приходится на обслуживание кредитов. Это одна из причин роста цен на жилье в Москве, рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.

После введения системы эскроу-счетов в 2019 году девелоперы перестали получать деньги покупателей до завершения строительства и ввода дома в эксплуатацию. Для финансирования проектов они стали брать кредиты в банках.

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