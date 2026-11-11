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11 ноября, 13:30

Общество

"Деньги 24": каждый десятый россиянин решил снять самозапрет на кредиты

"Деньги 24": каждый десятый россиянин решил снять самозапрет на кредиты

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Примерно каждый десятый россиянин, оформивший самозапрет на кредиты, впоследствии решил его снять. Согласно приведенным данным, 32% снимали ограничение из-за непредвиденных обстоятельств, 24% хотели оформить ипотеку или автокредит.

Еще 10% делали это ради рефинансирования, а 8% планировали получить кредит на бизнес или образование. При этом 16% не стали снимать самозапрет.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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