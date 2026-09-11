"Деньги 24": инфляционные ожидания россиян снизились до 13,7% в августе

Инфляционные ожидания россиян в августе снизились до 13,7% после роста до 14,7% в июле. При этом с начала года цены выросли на 4,72%, а за последнюю неделю инфляция прибавила 0,05 процентного пункта.

Сегодня Совет директоров Центрального банка обсудит дальнейшую динамику ключевой ставки. Решение объявят в 13:30 11 сентября. Большинство аналитиков ожидают, что регулятор сохранит ставку на прежнем уровне или продолжит цикл снижения.

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