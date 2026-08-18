"Деньги 24": красная икра в 2026 году может рекордно подорожать в России

Красная икра в 2026 году может рекордно подорожать. Сейчас средняя розничная стоимость икры свежего лососевого улова на Дальнем Востоке составляет около 23,5 тысячи рублей за килограмм.

Цена икры нерки находится в диапазоне от 18,5 до 23,5 тысячи рублей за килограмм, кеты от 16,5 до 22,5 тысячи рублей, горбуши от 14,6 до 19,95 тысячи рублей за килограмм. Речь идет об икре свежего улова, который доставили с Дальнего Востока в Москву и уже реализуют в магазинах.

Какие причины роста цен на красную икру к Новому году называют эксперты? Подробнее – в программе "Деньги 24".