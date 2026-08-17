"Деньги 24": экономический обозреватель рассказал о новых нормах парковочных мест в Москве

Нормативы количества парковочных мест в Москве с 1 января 2028 года составляют 0,8 для квартир площадью до 70 квадратных метров, 1,2 для квартир от 70 до 100 квадратных метров и 1,6 для квартир от 100 квадратных метров. Об этом рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.

Эти нормы станут обязательными для всех еще не согласованных проектов новостроек, а также тех, которые будут вводиться в эксплуатацию после 1 января следующего года. Что это означает для жителей этих домов?

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