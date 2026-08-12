"Деньги 24": россияне смогут официально купить криптовалюту

В ближайшее время россияне смогут официально купить криптовалюту. ЦБ вынес на публичное обсуждение проект указания, которое устанавливает предельные суммы покупок цифровых валют для обычных граждан, а также формирует официальный перечень допущенных к торгам монет и вводит прозрачные критерии отбора.

Документ разработан Службой по защите прав потребителей ЦБ. Он должен защитить неквалифицированных инвесторов от рисков, но при этом дать легальным участникам рынка понятные правила игры.

В чем будут заключаться изменения? Об этом – в программе "Деньги 24".