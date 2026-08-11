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11 августа, 16:30

Технологии

"Деньги 24": в России наблюдается тренд на использование ИИ-агентов в рабочих процессах

"Деньги 24": в России наблюдается тренд на использование ИИ-агентов в рабочих процессах

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Рынок ИИ в России постепенно смещается от развития самих моделей (их уже сотни) к прикладным решениям на их основе, то есть применению ИИ в рабочих и бизнес-процессах. Главный тренд – так называемые ИИ-агенты и виртуальные сотрудники.

В отличие от чат-ботов и других ассистентов, ИИ-агент способен самостоятельно достигать цели, планируя и выполняя последовательность задач, говорят эксперты.

Подробнее об этом – в программе "Деньги 24".

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