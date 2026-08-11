"Деньги 24": в России наблюдается тренд на использование ИИ-агентов в рабочих процессах

Рынок ИИ в России постепенно смещается от развития самих моделей (их уже сотни) к прикладным решениям на их основе, то есть применению ИИ в рабочих и бизнес-процессах. Главный тренд – так называемые ИИ-агенты и виртуальные сотрудники.

В отличие от чат-ботов и других ассистентов, ИИ-агент способен самостоятельно достигать цели, планируя и выполняя последовательность задач, говорят эксперты.

Подробнее об этом – в программе "Деньги 24".